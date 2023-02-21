Harold Essien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Essien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harold Essien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harold Essien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harold Essien 22 Aralık 2001 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harold Essien Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harold Essien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Harold Essien'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harold Essien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harold Essien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harold Essien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harold Essien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Boro U18

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

29 Temmuz 2021 yılında Stockport Town

1 Eylül 2022 yılında Caernarfon

Harold Essien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harold Essien şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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