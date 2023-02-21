Ryan Woods kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Woods Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Woods adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Woods Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Woods 21 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Francis Woods şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Woods Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Woods'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ryan Woods Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Woods isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Woods Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Woods futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2020 yılında Llanrhaeadr

2 Nisan 2020 yılında Prestatyn

3 Şubat 2021 yılında Flint Town

1 Temmuz 2022 yılında Colwyn Bay

18 Ocak 2023 yılında Caernarfon

Ryan Woods Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Woods şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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