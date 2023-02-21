Dion Donohue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dion Donohue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dion Donohue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dion Donohue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dion Donohue 26 Ağustos 1993 tarihinde Bodedern şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dion Donohue Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dion Donohue, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dion Donohue'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dion Donohue Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diondonohue8/

Dion Donohue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dion Donohue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dion Donohue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dion Donohue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sutton C.

22 Temmuz 2015 yılında FC Chesterfield

18 Ağustos 2017 yılında FC Portsmouth

9 Temmuz 2019 yılında Mansfield Town

12 Ekim 2019 yılında Swindon Town

2 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2020 yılında Swindon Town

11 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2021 yılında Barrow

1 Temmuz 2021 yılında Caernarfon

Dion Donohue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dion Donohue şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dion Donohue Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bodedern Athletic, Everton FC (2004-2010)

Galler C takımında 6 numaralı formasıyla 30 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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