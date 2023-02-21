Rhys Alun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhys Alun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhys Alun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rhys Alun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rhys Alun 13 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Rhys Alun Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rhys Alun Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rhys Alun'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rhys Alun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rhys Alun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rhys Alun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rhys Alun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Nantlle Vale

1 Temmuz 2019 yılında Porthmadog

31 Ocak 2020 yılında Nantlle Vale

1 Temmuz 2020 yılında Porthmadog

8 Ocak 2023 yılında Caernarfon

Rhys Alun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rhys Alun şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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