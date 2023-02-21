Sion Bradley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sion Bradley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sion Bradley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sion Bradley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sion Bradley 20 Şubat 1998 tarihinde Bangor şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Sion Alun Bradley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sion Bradley Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 19 Haziran 2018 tarihinde katılmıştır. Sion Bradley'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sion Bradley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sion Bradley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sion Bradley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sion Bradley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bangor FC U19

1 Temmuz 2016 yılında Bangor City

1 Temmuz 2017 yılında Porthmadog

19 Haziran 2018 yılında Caernarfon

Sion Bradley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sion Bradley şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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