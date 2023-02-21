Rob Hughes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rob Hughes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rob Hughes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rob Hughes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rob Hughes 22 Nisan 1992 tarihinde St. Asaph şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Robert Derek Ronald Hughes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rob Hughes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rob Hughes'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rob Hughes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rob Hughes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rob Hughes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rob Hughes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rhyl

28 Ocak 2018 yılında Connah's Quay

1 Temmuz 2019 yılında Prestatyn

1 Temmuz 2020 yılında Flint Town

1 Temmuz 2021 yılında Caernarfon

Rob Hughes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rob Hughes şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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