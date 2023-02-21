Aaron Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Williams kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aaron Williams ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aaron Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Williams 21 Ekim 1993 tarihinde Sandwell şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Aaron John Williams şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Williams Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aaron Williams'nin Newtown AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Aaron Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Walsall

20 Aralık 2011 yılında Redditch Utd.

20 Ocak 2012 yılında FC Walsall

2 Ocak 2013 yılında Romulus

1 Şubat 2013 yılında FC Walsall

6 Mart 2013 yılında Telford Utd

21 Nisan 2013 yılında FC Walsall

31 Temmuz 2013 yılında Worcester City

2 Eylül 2014 yılında Rushall

18 Temmuz 2015 yılında Nuneaton

23 Ocak 2016 yılında Peterborough

4 Ağustos 2016 yılında Nuneaton

1 Ocak 2017 yılında Newport County

1 Ocak 2017 yılında Peterborough

15 Ağustos 2017 yılında Brackley

11 Ocak 2018 yılında Newport County

12 Ocak 2018 yılında Brackley

1 Temmuz 2018 yılında Harrogate Town

1 Temmuz 2019 yılında Telford Utd

1 Temmuz 2021 yılında Newtown

Aaron Williams kimdir

Aaron Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Williams şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Aaron Williams nereli

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