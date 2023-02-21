Kieran Mills Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Mills Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieran Mills Evans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieran Mills Evans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieran Mills Evans 11 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieran Mills Evans Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Kieran Mills Evans'nin Newtown AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kieran Mills Evans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kieran Mills Evans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kieran Mills Evans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieran Mills Evans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Newtown

Kieran Mills Evans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieran Mills Evans şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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