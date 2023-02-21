Nicky Rushton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicky Rushton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicky Rushton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicky Rushton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicky Rushton 3 Şubat 1992 tarihinde Ellesmere Port şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Nicholas Rushton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicky Rushton Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicky Rushton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Nicky Rushton'nin Newtown AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicky Rushton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicky Rushton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicky Rushton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicky Rushton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2011 yılında Newtown

1 Nisan 2012 yılında Airbus UK

1 Temmuz 2012 yılında Wrexham

2 Eylül 2013 yılında Barrow

1 Haziran 2014 yılında Wrexham

15 Ocak 2015 yılında Hednesford

31 Mayıs 2015 yılında Wrexham

1 Temmuz 2015 yılında Connah's Quay

1 Ocak 2017 yılında Newtown

Nicky Rushton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicky Rushton şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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