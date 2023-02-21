Jake Walker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Walker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jake Walker kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jake Walker ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jake Walker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Walker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jake Walker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Walker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Walker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Walker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Walker 3 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jake Thomas Walker şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Walker Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jake Walker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jake Walker'nin Newtown AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Walker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Walker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Jake Walker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Walker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aston Villa U23

22 Ocak 2020 yılında Banbury

31 Mayıs 2020 yılında Aston Villa U23

1 Ekim 2020 yılında Alvechurch

1 Ocak 2021 yılında Aston Villa U23

12 Ağustos 2021 yılında Newtown

Jake Walker kimdir

Jake Walker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Walker şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Jake Walker nereli

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