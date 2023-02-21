Shane Sutton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shane Sutton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shane Sutton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shane Sutton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shane Sutton 31 Ocak 1989 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Shane Alan Sutton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shane Sutton Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 26 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Shane Sutton'nin Newtown AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shane Sutton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shane Sutton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shane Sutton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shane Sutton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Newtown

1 Temmuz 2017 yılında Telford Utd

26 Aralık 2020 yılında Newtown

Shane Sutton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shane Sutton şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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