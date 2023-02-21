Craig Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Craig Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Craig Williams 21 Aralık 1987 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Robert Thomas Craig Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Craig Williams Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Craig Williams'nin Newtown AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Craig Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Craig Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Craig Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Craig Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2012 yılında Newtown

Craig Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Craig Williams şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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