Callum Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Roberts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Callum Roberts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Callum Roberts 16 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Callum James Roberts şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Callum Roberts Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Callum Roberts'nin Newtown AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Callum Roberts Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/calroberts14

Callum Roberts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Callum Roberts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Callum Roberts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Callum Roberts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shrewsbury

15 Ağustos 2017 yılında The New Saints

1 Ocak 2018 yılında Shrewsbury

2 Ocak 2018 yılında Newtown

1 Temmuz 2019 yılında Connah's Quay

2 Şubat 2021 yılında Newtown

30 Haziran 2021 yılında Connah's Quay

1 Temmuz 2021 yılında Newtown

Callum Roberts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Callum Roberts şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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