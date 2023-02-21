Henry Cowans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Cowans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Cowans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Cowans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Cowans 2 Ekim 1996 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Henry Gordon Mander Cowans şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Cowans Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Henry Cowans'nin Newtown AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Henry Cowans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henry Cowans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henry Cowans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Cowans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Aston Villa U21

25 Ağustos 2016 yılında Stevenage

31 Mayıs 2017 yılında Aston Villa U23

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2017 yılında Telford Utd

3 Eylül 2021 yılında Newtown

Henry Cowans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Cowans şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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