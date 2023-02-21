Zeli İsmail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeli İsmail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zeli İsmail kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zeli İsmail ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zeli İsmail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeli İsmail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zeli İsmail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeli İsmail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeli İsmail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeli İsmail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeli İsmail 12 Aralık 1993 tarihinde Kukës şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İngiltere,Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeli İsmail Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zeli İsmail, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zeli İsmail'nin Newtown AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zeli İsmail Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zeli.ismail/

Zeli İsmail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeli İsmail isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Zeli İsmail Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeli İsmail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Wolverhampton

22 Kasım 2012 yılında MK Dons

31 Mayıs 2013 yılında Wolverhampton

8 Ocak 2014 yılında Burton Albion

31 Mayıs 2014 yılında Wolverhampton

18 Temmuz 2014 yılında Notts County

18 Ocak 2015 yılında Wolverhampton

29 Temmuz 2015 yılında Burton Albion

2 Ocak 2016 yılında Wolverhampton

1 Şubat 2016 yılında Oxford United

1 Mart 2016 yılında Wolverhampton

5 Mart 2016 yılında Cambridge Utd.

31 Mayıs 2016 yılında Wolverhampton

1 Temmuz 2016 yılında Bury

31 Ağustos 2017 yılında FC Walsall

6 Ocak 2018 yılında Bury

1 Temmuz 2018 yılında FC Walsall

1 Temmuz 2019 yılında Bradford

21 Ağustos 2021 yılında Hereford

31 Ocak 2022 yılında Newtown

Zeli İsmail kimdir

Zeli İsmail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeli İsmail şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wolverhampton Wanderers (2004–2012)

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Zeli İsmail nereli

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