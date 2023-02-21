Theo Wharton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Wharton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Theo Wharton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Theo Wharton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Theo Wharton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Wharton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Theo Wharton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Wharton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Wharton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Wharton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Wharton 15 Kasım 1994 tarihinde Cwmbran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. St.Kitts ve Nevis,Galler uyrukludur.Gerçek adı da Theo Jay Wharton şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Wharton Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Theo Wharton'nin Newtown AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Theo Wharton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theo Wharton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Theo Wharton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Wharton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Cardiff U21

1 Temmuz 2017 yılında York City

22 Aralık 2017 yılında Tamworth

22 Ocak 2018 yılında York City

11 Temmuz 2018 yılında Nuneaton

1 Ocak 2019 yılında Hereford

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2020 yılında Barry Town

1 Temmuz 2022 yılında Newtown

Theo Wharton kimdir

Theo Wharton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Wharton şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Theo Wharton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Saint Kitts ve Nevis takımında 4 numaralı formasıyla 13 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Galler U21 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Theo Wharton nereli

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