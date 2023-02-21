Louis Robles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Robles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Robles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Robles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Robles 11 Eylül 1996 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Louis Gabriel Robles şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Robles Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Network UK yapmaktadır. Louis Robles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Louis Robles'nin Newtown AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Louis Robles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louis Robles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Louis Robles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louis Robles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Aralık 2013 yılında Wigan U21

8 Ocak 2016 yılında Macclesfield

26 Ocak 2016 yılında Wigan U21

24 Mart 2016 yılında Gloucester

31 Mayıs 2016 yılında Wigan U21

1 Temmuz 2016 yılında Limestone

27 Ocak 2017 yılında Bangor City

31 Ocak 2017 yılında Atl. Baleares

1 Temmuz 2017 yılında San Roque Lepe

1 Temmuz 2018 yılında Grimsby Town

1 Ocak 2019 yılında San Roque Lepe

27 Temmuz 2019 yılında Bala

1 Temmuz 2020 yılında The New Saints

1 Temmuz 2022 yılında Newtown

Louis Robles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Robles şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Liverpool FC (2005-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.