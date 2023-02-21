Josh Hyde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Hyde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Hyde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Hyde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Hyde 7 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Hyde Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına - tarihinde katılmıştır. Josh Hyde'nin Newtown AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josh Hyde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Hyde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Hyde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Hyde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Hyde şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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