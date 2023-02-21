Mathew Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathew Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathew Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathew Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathew Jones 14 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Mathew George Jones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathew Jones Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathew Jones'nin Newtown AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathew Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathew Jones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathew Jones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathew Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2022 yılında Newtown

Mathew Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathew Jones şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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