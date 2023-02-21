George Hughes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Hughes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Hughes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Hughes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Hughes 23 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Hughes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. George Hughes'nin Newtown AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

George Hughes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Hughes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Hughes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Hughes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shrewsbury

9 Ekim 2017 yılında Colwyn Bay

9 Kasım 2017 yılında Shrewsbury

19 Ocak 2018 yılında Clitheroe

21 Nisan 2018 yılında Shrewsbury

19 Eylül 2018 yılında Stalybridge

1 Ocak 2019 yılında Shrewsbury

4 Ocak 2019 yılında Newtown

1 Mayıs 2019 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2019 yılında Airbus UK

1 Temmuz 2020 yılında Newtown

George Hughes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Hughes şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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