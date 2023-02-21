Nigel Aris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nigel Aris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nigel Aris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nigel Aris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nigel Aris 29 Ocak 2003 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nigel Aris Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nigel Aris'nin Newtown AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nigel Aris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nigel Aris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nigel Aris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nigel Aris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shrewsbury U18

28 Ocak 2022 yılında Waterford FC

1 Eylül 2022 yılında Newtown

Nigel Aris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nigel Aris şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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