Ryan Sears kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Sears Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Sears adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Sears Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Sears 30 Aralık 1998 tarihinde Newtown şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Joseph Sears şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Sears Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Empire Sports Management ltd. yapmaktadır. Ryan Sears, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Sears'nin Newtown AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Sears Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Sears isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Sears Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Sears futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shrewsbury

15 Ağustos 2017 yılında Newtown

1 Ocak 2018 yılında Shrewsbury

3 Ağustos 2018 yılında Telford Utd

1 Eylül 2018 yılında Shrewsbury

14 Mart 2020 yılında Telford Utd

13 Nisan 2020 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2021 yılında Grimsby Town

9 Ocak 2022 yılında Newtown

Ryan Sears Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Sears şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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