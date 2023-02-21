Dave Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dave Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dave Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dave Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dave Jones 3 Şubat 1990 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Galler uyrukludur.Gerçek adı da David Edward Jones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dave Jones Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Dave Jones'nin Newtown AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dave Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dave Jones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dave Jones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dave Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Welshpool

1 Temmuz 2011 yılında Caersws

1 Temmuz 2014 yılında Newtown

Dave Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dave Jones şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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