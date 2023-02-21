Dylan Downs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Downs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Downs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Downs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Downs 7 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Downs Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 7 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Dylan Downs'nin Newtown AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Downs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Downs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Downs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Downs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2021 yılında Newtown

Dylan Downs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Downs şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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