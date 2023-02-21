Brett Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brett Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brett Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brett Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brett Taylor 22 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Brett Andrew Taylor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brett Taylor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newtown AFC futbol takımında oynamaktadır. Newtown AFC takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Brett Taylor'nin Newtown AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brett Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brett Taylor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brett Taylor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brett Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kiddermin. U21

12 Ağustos 2021 yılında Newtown

Brett Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brett Taylor şuan Newtown AFC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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