Adrian Bartel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Bartel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Bartel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Bartel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Bartel 22 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Bartel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Adrian Bartel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 25 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Bartel'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Bartel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Bartel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Bartel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Bartel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2021 yılında Ranheim IL

Adrian Bartel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Bartel şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Heimdal (-2017), Ranheim (2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.