Akhmed Alibekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akhmed Alibekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akhmed Alibekov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akhmed Alibekov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Akhmed Alibekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akhmed Alibekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akhmed Alibekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akhmed Alibekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akhmed Alibekov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akhmed Alibekov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akhmed Alibekov 29 Mayıs 1998 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Алібеков Ахмед Арсланалійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akhmed Alibekov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Akhmed Alibekov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Akhmed Alibekov'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Akhmed Alibekov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alibekov_a.a/

Akhmed Alibekov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akhmed Alibekov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Akhmed Alibekov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akhmed Alibekov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2016 yılında Dynamo Kyiv II

29 Temmuz 2019 yılında Slovan Liberec

13 Temmuz 2020 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ağustos 2020 yılında Dinamo Kiev

24 Eylül 2020 yılında Ufa

25 Şubat 2021 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2021 yılında Zorya Luhansk

18 Ocak 2023 yılında Dinamo Kiev

19 Ocak 2023 yılında PFK Lviv

Akhmed Alibekov kimdir

Akhmed Alibekov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akhmed Alibekov şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Akhmed Alibekov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Akhmed Alibekov nereli

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