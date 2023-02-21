İlya Olkhovyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Olkhovyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Olkhovyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlya Olkhovyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlya Olkhovyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Olkhovyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Olkhovyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Olkhovyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Olkhovyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Olkhovyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Olkhovyi 30 Mayıs 2003 tarihinde Ternopil şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ольховий Ілля Мирославович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Olkhovyi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Olkhovyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Olkhovyi'nin PFK Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Olkhovyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Olkhovyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İlya Olkhovyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Olkhovyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında PFK Lviv

İlya Olkhovyi kimdir

İlya Olkhovyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Olkhovyi şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh Ternopil (2016-2019), FK Lviv (2019)

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İlya Olkhovyi nereli

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