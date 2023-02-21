Artem Mylchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Mylchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Mylchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Mylchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Mylchenko 22 Temmuz 2000 tarihinde Gorishni Plavni, Poltava Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мильченко Артем Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Mylchenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Shutov yapmaktadır. Artem Mylchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Mylchenko'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Mylchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Mylchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Mylchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Mylchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv U19

2 Mart 2018 yılında Zorya U19

1 Temmuz 2018 yılında Zorya II

1 Temmuz 2021 yılında Zorya Luhansk

15 Temmuz 2021 yılında Girnyk-Sport

23 Ağustos 2022 yılında PFK Lviv

Artem Mylchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Mylchenko şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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