Roman Nykytyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Nykytyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Nykytyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Nykytyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Nykytyuk 9 Eylül 1993 tarihinde Lutsk şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Никитюк Роман Федорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Nykytyuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Shutov yapmaktadır. Roman Nykytyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Nykytyuk'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Nykytyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Nykytyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Nykytyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Nykytyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Volyn Lutsk II

17 Temmuz 2015 yılında Volyn Lutsk

8 Ocak 2018 yılında Rukh Vynnyky

26 Şubat 2020 yılında FK Minaj

10 Eylül 2020 yılında Volyn Lutsk

24 Şubat 2021 yılında Karpaty Galych

15 Temmuz 2021 yılında Girnyk-Sport

23 Ağustos 2022 yılında PFK Lviv

Roman Nykytyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Nykytyuk şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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