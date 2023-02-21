Vitaliy Mykhayliv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Mykhayliv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Mykhayliv adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Mykhayliv Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Mykhayliv 11 Ekim 2005 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Михайлів Віталій Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Mykhayliv Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Vitaliy Mykhayliv, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Mykhayliv'nin PFK Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Mykhayliv Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Mykhayliv isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitaliy Mykhayliv Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Mykhayliv futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2021 yılında PFK Lviv U19

1 Eylül 2022 yılında PFK Lviv

Vitaliy Mykhayliv Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Mykhayliv şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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