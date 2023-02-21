Oleksandr Rybka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Rybka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Rybka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Rybka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Oleksandr Rybka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Rybka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Rybka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Rybka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Rybka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Rybka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Rybka 10 Nisan 1987 tarihinde Kiew şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Рибка Олександр Євгенійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Rybka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BowerCotton & Shylov yapmaktadır. Oleksandr Rybka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Rybka'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Rybka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sasharybka23/

Oleksandr Rybka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Rybka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oleksandr Rybka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Rybka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2004 yılında Dynamo 3 Kyiv

1 Temmuz 2005 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2006 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2008 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2009 yılında Dinamo Kiev

1 Ocak 2010 yılında Obolon Kyiv

1 Temmuz 2011 yılında Shakhtar D.

27 Ağustos 2012 yılında Cezalı

1 Ocak 2014 yılında Dinamo Kiev

4 Ocak 2017 yılında Karabükspor

1 Ağustos 2018 yılında Afyonspor

30 Ocak 2019 yılında FK Sabail

14 Ağustos 2020 yılında Liepaja

1 Temmuz 2021 yılında Metalist

1 Nisan 2022 yılında Boluspor

30 Haziran 2022 yılında Metalist

10 Ocak 2023 yılında PFK Lviv

Oleksandr Rybka kimdir

Oleksandr Rybka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Rybka şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dynamo Kyiv (2000-2002), Zmina-Obolon Kyiv (2002), Kyiv-Skhid (2002-2003), Vidradnyi Kyiv (2004)

Oleksandr Rybka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 23 numaralı formasıyla 11 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oleksandr Rybka nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Tomas Vondrasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vondrasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Vondrasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vondrasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kane Owen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kane Owen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kane Owen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kane Owen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alois Hycka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alois Hycka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alois Hycka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alois Hycka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Yorwerth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Yorwerth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Yorwerth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Yorwerth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!