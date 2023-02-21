Oleksandr Rybka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Rybka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Rybka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Rybka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Rybka 10 Nisan 1987 tarihinde Kiew şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Рибка Олександр Євгенійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Rybka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BowerCotton & Shylov yapmaktadır. Oleksandr Rybka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Rybka'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Rybka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sasharybka23/

Oleksandr Rybka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Rybka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Rybka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Rybka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2004 yılında Dynamo 3 Kyiv

1 Temmuz 2005 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2006 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2008 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2009 yılında Dinamo Kiev

1 Ocak 2010 yılında Obolon Kyiv

1 Temmuz 2011 yılında Shakhtar D.

27 Ağustos 2012 yılında Cezalı

1 Ocak 2014 yılında Dinamo Kiev

4 Ocak 2017 yılında Karabükspor

1 Ağustos 2018 yılında Afyonspor

30 Ocak 2019 yılında FK Sabail

14 Ağustos 2020 yılında Liepaja

1 Temmuz 2021 yılında Metalist

1 Nisan 2022 yılında Boluspor

30 Haziran 2022 yılında Metalist

10 Ocak 2023 yılında PFK Lviv

Oleksandr Rybka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Rybka şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oleksandr Rybka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dynamo Kyiv (2000-2002), Zmina-Obolon Kyiv (2002), Kyiv-Skhid (2002-2003), Vidradnyi Kyiv (2004)

Ukrayna takımında 23 numaralı formasıyla 11 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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