Aderinsola Habib Eseola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aderinsola Habib Eseola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aderinsola Habib Eseola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aderinsola Habib Eseola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aderinsola Habib Eseola 28 Haziran 1991 tarihinde Zhytomyr şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Есеола Адерінсола Хабіб şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aderinsola Habib Eseola Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFA yapmaktadır. Aderinsola Habib Eseola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aderinsola Habib Eseola'nin PFK Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aderinsola Habib Eseola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aderinsola Habib Eseola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aderinsola Habib Eseola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aderinsola Habib Eseola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2012 yılında HinterReggio

8 Ekim 2012 yılında Vibonese

24 Temmuz 2015 yılında Desna

29 Şubat 2016 yılında FK Oleksandriya

22 Temmuz 2016 yılında Arsenal Kyiv

30 Ocak 2017 yılında Zirka

31 Ağustos 2017 yılında Arsenal Kyiv

31 Aralık 2017 yılında Zirka

21 Ocak 2018 yılında Akzhayik

1 Haziran 2018 yılında Zirka

1 Temmuz 2018 yılında Kairat Almaty

2 Temmuz 2021 yılında Vorskla Poltava

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

25 Temmuz 2022 yılında Hebar P.

18 Ocak 2023 yılında PFK Lviv

Aderinsola Habib Eseola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aderinsola Habib Eseola şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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