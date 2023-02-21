Oleksiy Dytyatyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Dytyatyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksiy Dytyatyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksiy Dytyatyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksiy Dytyatyev 7 Kasım 1988 tarihinde Nova Kakhovka, Kherson Oblast şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Дитятьєв Олексій Олексійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksiy Dytyatyev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Oleksiy Dytyatyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleksiy Dytyatyev'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksiy Dytyatyev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dytiatiev/

Oleksiy Dytyatyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksiy Dytyatyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksiy Dytyatyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksiy Dytyatyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Krymteplytsya

1 Temmuz 2013 yılında Bukovyna

30 Ağustos 2013 yılında Olimpik Donetsk

1 Temmuz 2015 yılında Vorskla Poltava

31 Ocak 2017 yılında Karpaty

14 Temmuz 2017 yılında Cracovia

31 Ağustos 2021 yılında P. Niepolomice

31 Aralık 2021 yılında Cracovia

1 Ocak 2022 yılında Cracovia II

4 Ağustos 2022 yılında FK Aksu

16 Ocak 2023 yılında PFK Lviv

Oleksiy Dytyatyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksiy Dytyatyev şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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