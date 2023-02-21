Denys Kuzyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Kuzyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denys Kuzyk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denys Kuzyk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denys Kuzyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Kuzyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denys Kuzyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Kuzyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Kuzyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Kuzyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Kuzyk 18 Eylül 2002 tarihinde Bogdanivka, Ternopil Oblast şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кузик Денис Вікторович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Kuzyk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Denys Kuzyk, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Denys Kuzyk'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denys Kuzyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Kuzyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Denys Kuzyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Kuzyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2019 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2019 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Kiev

21 Temmuz 2021 yılında Chornomorets

30 Ocak 2022 yılında Dinamo Kiev

4 Şubat 2022 yılında Kolos Kovalivka

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Kiev

6 Şubat 2023 yılında PFK Lviv

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Kiev

Denys Kuzyk kimdir

Denys Kuzyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Kuzyk şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh Pidvolochysk (2013-2014), Dynamo Kyiv (2015-2019)

Denys Kuzyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 2 numaralı formasıyla 17 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Denys Kuzyk nereli

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