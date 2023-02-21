Artem Vovkun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Vovkun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Vovkun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Vovkun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Vovkun 7 Eylül 2001 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Вовкун Артем Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Vovkun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yaroslav Zvarych yapmaktadır. Artem Vovkun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Vovkun'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Vovkun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Vovkun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Vovkun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Vovkun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında PFK Lviv U19

21 Şubat 2020 yılında Michalovce U19

18 Temmuz 2020 yılında Michalovce

23 Temmuz 2021 yılında MFA Munkach

1 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2022 yılında PFK Lviv

Artem Vovkun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Vovkun şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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