Higor Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Higor Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Higor Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Higor Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Higor Gabriel 28 Nisan 1999 tarihinde Jaguariúna şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Higor Gabriel Fernandes Alves şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Higor Gabriel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Maracana-Minsk yapmaktadır. Higor Gabriel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Higor Gabriel'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Higor Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Higor Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Higor Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Higor Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2022 yılında Sabah FK

22 Temmuz 2022 yılında Dinamo Minsk

31 Aralık 2022 yılında Sabah FK

4 Şubat 2023 yılında PFK Lviv

30 Haziran 2023 yılında Sabah FK

Higor Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Higor Gabriel şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Rio Branco EC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.