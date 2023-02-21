Maksym Sasovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Sasovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Sasovskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Sasovskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Sasovskyi 23 Ağustos 2001 tarihinde Lutsk, Volyn Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сасовський Максим Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Sasovskyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Sasovskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Sasovskyi'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Sasovskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Sasovskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Sasovskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Sasovskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Volyn Lutsk U19

1 Temmuz 2019 yılında Volyn Lutsk II

1 Eylül 2020 yılında Volyn 2 Lutsk

23 Temmuz 2021 yılında Volyn Lutsk

26 Ağustos 2022 yılında PFK Lviv

Maksym Sasovskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Sasovskyi şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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