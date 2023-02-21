Sergiy Siminin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Siminin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Siminin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Siminin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Siminin 9 Ekim 1987 tarihinde Primorskoje, Krym şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сімінін Сергій Федорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Siminin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sergiy Siminin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 9 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Sergiy Siminin'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Siminin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Siminin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergiy Siminin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Siminin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Volyn Lutsk

30 Haziran 2008 yılında Zorya Lugansk

1 Ocak 2009 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2009 yılında Gelios Kharkiv

1 Temmuz 2009 yılında Volyn Lutsk

25 Şubat 2015 yılında Vorskla Poltava

22 Şubat 2017 yılında FK Oleksandriya

1 Temmuz 2017 yılında Veres Rivne

19 Temmuz 2018 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2021 yılında Karpaty Lviv

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

9 Kasım 2022 yılında PFK Lviv

Sergiy Siminin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Siminin şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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