İvijan Svrznjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvijan Svrznjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvijan Svrznjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvijan Svrznjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvijan Svrznjak 2 Ağu 2001 tarihinde Koprivnica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivijan Svržnjak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvijan Svrznjak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvijan Svrznjak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İvijan Svrznjak'nin NK Fuzinar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvijan Svrznjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvijan Svrznjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvijan Svrznjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvijan Svrznjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2015 yılında Sl. Belupo Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Sl. Belupo U17

7 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb II

10 Şubat 2022 yılında Slaven Belupo

30 Haziran 2022 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2022 yılında NK Fuzinar

İvijan Svrznjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvijan Svrznjak şuan NK Fuzinar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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