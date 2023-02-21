Yaroslav Bogunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Bogunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yaroslav Bogunov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yaroslav Bogunov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yaroslav Bogunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Bogunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yaroslav Bogunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Bogunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Bogunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Bogunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Bogunov 4 Eylül 1993 tarihinde Lugansk şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Богунов Ярослав Геннадійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Bogunov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yaroslav Bogunov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Bogunov'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Bogunov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iaroslavbogunov/

Yaroslav Bogunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Bogunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Yaroslav Bogunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Bogunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Metalist II

1 Temmuz 2011 yılında FK Stakhanov

1 Ocak 2012 yılında TSG Neustrelitz

1 Temmuz 2012 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2013 yılında Belshina

23 Mart 2017 yılında Naftan

9 Temmuz 2017 yılında Krumkachi

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

14 Nisan 2018 yılında MFK Polissya

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2018 yılında FK NFK

13 Temmuz 2019 yılında PFC Lviv

26 Ekim 2020 yılında Cezalı

23 Ağustos 2022 yılında Dinaz Vyshgorod

29 Ocak 2023 yılında PFK Lviv

Yaroslav Bogunov kimdir

Yaroslav Bogunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Bogunov şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olimpik-UOR Donetsk (2005-2008), Dnipro Dnipropetrovsk (2008), Metalist Kharkiv (2009-2010)

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Yaroslav Bogunov nereli

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