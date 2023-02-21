Maksym Grysyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Grysyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Grysyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Grysyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Grysyo 14 Mayıs 1996 tarihinde Chyshky, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Грисьо Максим Йосипович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Grysyo Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Maksym Grysyo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Maksym Grysyo'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Grysyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Grysyo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Grysyo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Grysyo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Karpaty U19

1 Temmuz 2014 yılında Karpaty II

1 Temmuz 2016 yılında Karpaty

30 Ağustos 2017 yılında Rukh Vynnyky

30 Haziran 2019 yılında Karpaty

22 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

7 Temmuz 2020 yılında Cherkashchyna

10 Eylül 2020 yılında PFC Lviv

Maksym Grysyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Grysyo şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Maksym Grysyo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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