Andriy Busko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Busko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Busko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Busko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Busko 20 Mayıs 1997 tarihinde Cherneve, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бусько Андрій Васильович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Busko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Andriy Busko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 28 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Andriy Busko'nin PFK Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andriy Busko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Busko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andriy Busko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Busko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Karpaty U19

1 Temmuz 2016 yılında Karpaty II

16 Temmuz 2018 yılında Rukh Vynnyky

31 Aralık 2018 yılında Karpaty II

1 Ocak 2019 yılında Karpaty

28 Ocak 2020 yılında PFC Lviv

Andriy Busko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Busko şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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