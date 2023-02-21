Artur Remenyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Remenyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Remenyak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Remenyak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Remenyak 9 Ağustos 2000 tarihinde Velykyi Lyubin, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ременяк Артур Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Remenyak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artur Remenyak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Artur Remenyak'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artur Remenyak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Remenyak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Remenyak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Remenyak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında PFC Lviv

1 Temmuz 2017 yılında Veres U19

1 Temmuz 2018 yılında PFK Lviv U19

1 Temmuz 2019 yılında PFK Lviv II

1 Ocak 2021 yılında PFC Lviv

Artur Remenyak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Remenyak şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Artur Remenyak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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