Vladyslav Bugay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Bugay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Bugay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Bugay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Bugay 27 Ekim 1997 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бугай Владислав Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Bugay Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Vladyslav Bugay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Bugay'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Bugay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vladyslav_bugai/

Vladyslav Bugay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Bugay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladyslav Bugay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Bugay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2016 yılında Shakhtar II

26 Ağustos 2016 yılında Bukovyna

30 Haziran 2017 yılında Shakhtar II

1 Eylül 2017 yılında FK Mariupol II

1 Temmuz 2018 yılında FK Mariupol

26 Temmuz 2019 yılında MFK Mykolaiv

30 Haziran 2020 yılında FK Mariupol

18 Eylül 2020 yılında Chornomorets

15 Ocak 2022 yılında PFK Lviv

Vladyslav Bugay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Bugay şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Dynamo Kyiv (2007-2012), Atlet Kyiv (2012-2013), Illichivets Mariupol (2013), Atlet Kyiv (2013-2014)

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