Alejandro Gagliardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Gagliardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Gagliardi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Gagliardi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Gagliardi 6 Ağu 1989 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Fabián Gagliardi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Gagliardi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Alejandro Gagliardi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alejandro Gagliardi'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Gagliardi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alejandro Gagliardi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alejandro Gagliardi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Gagliardi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Instituto AC

10 Temmuz 2012 yılında Rosario Central

4 Temmuz 2013 yılında All Boys

19 Ocak 2014 yılında CA Unión

7 Temmuz 2014 yılında Nueva Chicago

4 Ocak 2016 yılında Monarcas Morelia

16 Ağu 2016 yılında Patronato

22 Ağu 2017 yılında Chacarita Jrs

31 Ağu 2018 yılında Santa Tecla

10 Ocak 2019 yılında Agropecuario

16 Şubat 2021 yılında Villa Dálmine

10 Ocak 2022 yılında Gimnasia (J)

9 Haziran 2022 yılında Santamarin

1 Ocak 2023 yılında Club Flandria

Alejandro Gagliardi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Gagliardi şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.