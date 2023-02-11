Nicolas Arrechea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Arrechea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Arrechea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Arrechea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Arrechea 16 Mayıs 1991 tarihinde José Ingenieros şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Arrechea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Arrechea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Arrechea'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Arrechea Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Arrechea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Arrechea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Arrechea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Almagro

1 Temmuz 2017 yılında Sol de América

30 Haziran 2018 yılında Almagro

20 Ağu 2020 yılında Brown Adrogué

1 Ocak 2023 yılında Club Flandria

Nicolas Arrechea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Arrechea şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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