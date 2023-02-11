Lucas Seimandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Seimandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Seimandi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Seimandi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Seimandi 26 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Seimandi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Seimandi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Seimandi'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Seimandi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Seimandi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Seimandi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Seimandi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Sportivo Las Parejas

1 Temmuz 2018 yılında Agropecuario

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2020 yılında CA Mitre

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Olimpo

12 Şubat 2022 yılında Desamparados

16 Haziran 2022 yılında Sport. Belgrano

2 Ocak 2023 yılında Club Flandria

Lucas Seimandi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Seimandi şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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