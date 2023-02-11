Martin Perafan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Perafan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Perafan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Perafan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Perafan 31 Ocak 1987 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Martín Perafán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Perafan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Perafan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Perafan'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Perafan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Perafan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Perafan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Perafan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında El Porvenir

1 Ocak 2009 yılında 2 de Mayo

1 Temmuz 2009 yılında Defensa

9 Temmuz 2012 yılında CA Unión

29 Temmuz 2013 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2014 yılında Douglas Haig

6 Ocak 2016 yılında Juv. Unida (SL)

5 Temmuz 2016 yılında Douglas Haig

7 Ağu 2017 yılında Villa Dálmine

1 Temmuz 2018 yılında CA Mitre

1 Temmuz 2019 yılında Agropecuario

2 Mart 2021 yılında Curicó Unido

31 Aralık 2021 yılında Agropecuario

7 Ocak 2022 yılında Quilmes

23 Mayıs 2022 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2022 yılında Quilmes

1 Ocak 2023 yılında Club Flandria

Martin Perafan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Perafan şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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