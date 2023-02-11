Catriel Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catriel Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catriel Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Catriel Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Catriel Sanchez 17 Temmuz 1998 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Catriel Ignacio Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Catriel Sanchez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Catriel Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Catriel Sanchez'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Catriel Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Catriel Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Catriel Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Catriel Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Talleres II

1 Mart 2018 yılında Karpaty

31 Aralık 2018 yılında Talleres II

3 Temmuz 2019 yılında Villa Dálmine

8 Mart 2021 yılında Talleres II

19 Nisan 2021 yılında CA Atenas

31 Aralık 2021 yılında Talleres II

29 Ocak 2022 yılında Estudiantes BA

30 Mart 2022 yılında Talleres II

9 Haziran 2022 yılında Instituto AC

31 Aralık 2022 yılında Talleres II

3 Ocak 2023 yılında Club Flandria

31 Aralık 2023 yılında Talleres II

Catriel Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Catriel Sanchez şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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